Basta un tempo al Siracusa per mettere sotto il Pompei fuori casa (0 - 2)

Il pronostico della vigilia è stato rispettato.Il Siracusa vince in trasferta sul campo del Pompei a Santa Maria La Carità e porta in Sicilia tre punti d'oro. Non è stata una partita spettacolare, anche il gioco ostruzionistico e rinunciatario dei padroni di casa che hanno badato a non prenderle più che dettare il ritmo del confronto. Gli azzurri di Turati hanno controllato almeno per 80 minuti il match senza mai correre alcun rischio. Nel primo tempo soltanto un'occasione da gol per gli ospiti con Convitto , ma Allocca compie una prodezza. Il Pompei riesce a segnare, con Di Piazza, ma l'arbitro annulla per fuori gioco.

Il primo tempo finisce col risultato ad occhiali.

Nella ripresa il Siracusa entra sul rettangolo di gioco più determinato. Al 21' Maggio si lavora un bel pallone in area e con le spalle alla porta viene steso a terra. L'arbitro indica il discetto. Dagli undici metri realizza lo stesso bomber. Il Pompei in svantaggio abbandona la tattica rinunciataria e lascia ampi spazi per le ripartenze del Siracusa. A tre minuti dalla fine il raddoppio. Va via Orlando che con grande generosità serve allo smarcato Di Grazia che non ha difficoltà a firmare il 2 a 0. E' il primo gol in azzurro per l'ex Catania.

SERIE D - GIRONE I - 5^ GIORNATA - 06/1

Castrumfavara - Vibonese 1-2

Locri - Nissa 0-2

Nuova Igea Virtus - Akragas 1-0

Pompei - Siracusa 0-2

Ragusa - Licata 3-0

Reggina - Acireale (sospesa al 45'pt sullo 0-1)

Sancataldese - Sambiase 2-2

Scafatese - Paterno' 2-0

S. Agata - Enna 4-0

CLASSIFICA: Scafatese 15 punti; Siracusa 12; Vibonese 10; Nuova Igea Virtus, Reggina 9; Paternò, Sambiase 8; Nissa, Locri, Pompei 6; Enna, Ragusa 5; Acireale, Castrumfavara, Licata, Sancataldese, Sant'Agata 4; Akragas 3.

PROSSIMO TURNO - 6^ GIORNATA - 13/1

Acireale - S. Agata

Akragas - Scafatese

Enna - Ragusa

Licata - Nuova Igea Virtus

Nissa - Pompei

Paterno' - Castrumfavara

Sambiase - Locri

Siracusa - Reggina

Vibonese - Sancataldese