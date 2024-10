Brucia l'auto al rivale in amore: denunciato a Gravina di Catania

Ha cosparso di liquido infiammabile l'auto del compagno 73enne della ex moglie e le ha dato fuoco. E' accaduto la notte scorsa a Gravina di Catania, nelle vicinanze dell'abitazione della donna.

Autore del gesto sarebbe stato l'ex marito 65 enne, ora denunciato dai carabinieri per danneggiamento, minacce e atti persecutori. L'uomo si è presentato spontaneamente in caserma poco prima che una pattuglia lo rintracciasse ed ha confessato. I militari lo stavano già cercando perché lo avevano identificato grazie alle le immagini registrate da alcune telecamere di videosorveglianza. L'uomo era stato anche riconosciuto dall'ex moglie, I carabinieri sono intervenuti intorno alla mezzanotte su richiesta dei Vigili del Fuoco l'incendio di un'auto che era stata cosparsa di benzina e data alle fiamme. Vicino alla vettura hanno trovato un bidoncino contenente ancora residui del liquido infiammabile.

Dalle indagini è emerso che la coppia aveva cominciato una convivenza da sole due settimane e che l'ex marito della donna, una 57enne, non l'aveva presa bene. I due ex coniugi alcuni giorni prima avevano avuto in merito una discussione durante la quale l'uomo avrebbe minacciato l'ex moglie dicendole: "Te la faccio vedere io. Ti faccio scappare dalla Sicilia". Le immagini delle telecamere di videosorveglianza mostrano l'uomo arrivare a bordo di una vettura a lui intestata che parcheggia a circa 20 metri dalla palazzina. Successivamente, dopo essere sceso dall'auto con il bidoncino in mano, il 65enne si dirige verso il veicolo del suo rivale, sparge il contenuto della tanica sul cofano e appiccato il fuoco prima di fuggire in auto