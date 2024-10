Piano gestione dei rifiuti, la Regione: conforme alle direttive dell'Ue

Il Piano di gestione dei rifiuti urbani "e' conforme alle direttive Ue e alle leggi nazionali, con l'obiettivo di ridurre il conferimento in discarica e promuovere il riciclaggio e il recupero energetico". Lo afferma una nota della presidenza della Regione. "I due termovalorizzatori previsti - prosegue la nota, facendo riferimento ai ricorsi annunciati da ambientalisti e opposizioni - non sono destinati solo allo smaltimento, bensi' alla valorizzazione energetica dei rifiuti residui, in linea con le normative europee. Verranno realizzati a Palermo e Catania, in aree industriali, e i progetti saranno sottoposti, come di norma, a una rigorosa procedura di valutazione d'impatto ambientale, garantendo la salubrita' pubblica. Questo sistema consentira' di minimizzare l'uso delle discariche, ormai sature e con l'impossibilita' 'ecologica' di individuare nuovi siti, in linea con gli obiettivi europei che impongono di ridurre al di sotto del 10% i rifiuti destinati in discarica. Il Piano, inoltre, prevede un sistema integrato di impianti per massimizzare il riciclaggio e ridurre drasticamente i costi per i cittadini, grazie alla chiusura del ciclo dei rifiuti e all'eliminazione dei trasferimenti fuori regione. Tutte le osservazioni sono state analizzate durante la procedura di Valutazione ambientale strategica (Vas), che ha portato a un'approvazione con condizioni. In conclusione, l'aggiornamento del Piano di gestione dei rifiuti rappresenta un passo fondamentale verso una gestione piu' sostenibile e moderna, che non solo risponde alle direttive europee, ma offre anche soluzioni concrete per migliorare il ciclo dei rifiuti in Sicilia, riducendo i costi e l'impatto ambientale".