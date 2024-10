Turista in arresto cardiaco salvata a Lampedusa dal 118

Una turista milanese di 63 anni è stata salvata dai sanitari del 118 a Lampedusa dopo che nell'appartamento in cui trascorreva la villeggiatura si è accasciata non dando segni di vita. Il marito ha lanciato l'allarme e sono intervenuti i medici rianimatori, gli infermieri e i soccorritori che si trovano nella postazione del118 sull'isola. La donna era in arresto cardiaco. Il medico anestesista rianimatore Carla Pulizzi del Policlinico di Palermo l'ha intubata e trasportata insieme all'infermiere Marcello Cinquemani del Civico di Partinico, e ai soccorritori Salvatore Cannizzaro e Davide Fecarotta al Pte sull'isola. La donna èstata trasportata in elisoccorso tramite la centrale operativa Palermo-Trapani diretta da Fabio Genco. La turista è quindi stata ricoverata al San Giovanni Di Dio di Agrigento nel reparto di terapia intensiva e sarebbe fuori pericolo di vita.