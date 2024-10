Modica, all'Istituto Verga si presenta romanzo della giornalista Valentina Raffa

L’Istituto di Istruzione Superiore “Giovanni Verga” di Modica ospiterà martedì 15 ottobre, alle 11, nell’Aula Magna, la giornalista e scrittrice Valentina Raffa per la presentazione del suo giallo “Assurdo ma vero”, ambientato in Sicilia. L’incontro sarà coordinato dal professor Giuseppe Macauda, scrittore e poeta. L’opera ha superato la selezione qualitativa della casa editrice Bookabook ed è in corso la campagna di preordini su www.bookabook.it in previsione della pubblicazione in calendario per giugno 2025. I lettori stanno scommettendo sull’opera che narra la storia di Angel Messina, cronista di nera, la cui vita viene stravolta quando viene contattata dall’aldilà da una donna scomparsa vent’anni prima e mai ritrovata. Angel deve scoprire qual è il fil rouge che collega il cold case all’omicidio di una bambina rivenuta morta sulla panchina di una pineta.