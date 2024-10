De Luca: la vita del Pd della Campania si decide qui, non a Roma

"In Campania il Partito Democratico è commissariato da due anni perché nell'ultimo congresso il 70% non ha appoggiato la mozione di Schlein. Non accade neanche nel nord Corea".

Lo ha detto il governatore della Campania Vincenzo De Luca partecipando alla Festa dell'Unità nel Sannio.

"Misiani - ha aggiunto - avrebbe dovuto dimettersi dopo aver chiesto scusa. Il Pd è un partito non un'associazione a delinquere e la vita del Pd della Campania si decide qui, non a Roma. Schlein si era proposta come il cambiamento ma in due anni non è cambiato nulla, non si valorizza il merito ma i maggiordomi dei capicorrente".