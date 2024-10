Palermo, vandalizzata panchina rossa dedicata a Pipitone e Siciliano

Èstata divelta e abbandonata su strada nel quartiere Montepellegrino a Palermo (in via Ammiraglio Rizzo ad angolo con via Fileti) la panchina rossa dedicata a Lia Pipitone e Lisa Siciliano collocata dall'Associazione Millecolori Onlus e dall'Ottava Circoscrizione del Comune di Palermo il 23 settembre dell'anno scorso in occasione del 40esimo anniversario dell'uccisione di Lia Pipitone, nonché nel ricordo di Rosanna Lisa Siciliano, due donne vittime di femminicidio a Palermo.

Ad apprendere la notizia è stata la responsabile della Millecolori Onlus e del Centro Antiviolenza Lia Pipitone, Adriana Argento.

La segnalazione e il coinvolgimento della caserma dei carabinieri Le Falde renderanno possibile nei prossimi giorni il riposizionamento della panchina.

"Dispiace constatare del gesto che ha coinvolto la panchina rossa dedicata a Lia Pipitone e Rosanna Lisa Siciliano, simbolo della lotta alla violenza di genere.

Quest'azione è un motivo in più per continuare a lavorare con i giovani, sensibilizzarli al rispetto reciproco e delle regole del buon vivere civile.

Proporremo insieme agli Organi Istituzionali, una serie di attività sul quartiere che vedranno protagonisti proprio i giovani", dice Adriana Argento, responsabile della Millecolori Onlus e del Cav Lia Pipitone.