Blitz allo Zen di Palermo, in 14 rubavano energia elettrica

I Carabinieri del Comando Provinciale e del 12° Reggimento Sicilia hanno effettuato un'operazione nel quartiere San Filippo Neri-Zen di Palermo. I militari hanno passato al setaccio le vie del quartiere, identificando e sottoponendo a controllo 125 persone e 52 veicoli. Molte le contestazioni di violazioni al Codice della Strada per un totale di circa 20.000 euro di sanzioni, 8 patenti sono state ritirate e 5 veicoli sono stati sottoposti a fermo amministrativo. Contestualmente, il controllo si è focalizzato sulle costruzioni e chiusure abusivamente realizzate negli spazi comuni delle palazzine abitate. In particolare, anche con l'ausilio dei tecnici verificatori dell'ENEL, sono stati accertati e contestati 14 casi di furti di energia elettrica realizzati attraverso pericolosi e precari allacci abusivi alla rete, mentre 24 persone sono stati denunciate alla Procura della Repubblica per occupazione abusiva. Durante le operazioni, 2 persone sono state denunciate in stato di libertà per oltraggio a Pubblico Ufficiale. Le attività di controllo nel quartiere continueranno anche prossimi giorni e nelle settimane a venire.