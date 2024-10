Calcio, Coppa Italia: ritorno degli ottavi tra Vittoria e Modica

Secondo atto degli Ottavi di Finale di Coppa Italia tra Modica Calcio e Vittoria, le due compagini hanno chiuso la gara di andata con il punteggio di 1-1 e si giocheranno il tutto per tutto a Vittoria. La formazione rossoblu viene da un buon momento di forma, mister Pasquale Ferrara (nella foto) può contare su tutti i suoi uomini, pur dovendo dosare le forze tra chi è arrivato da poco e chi ha ripreso ad allenarsi a ritmi più lenti per recuperare dai vari acciacchi, senza contare gli squalificati Incatasciato, Maimone e Schembari, assenze importanti.

Ecco i convocati per la sfida di Mercoledì’ 16 Ottobre, ore 15, allo Stadio Comunale “Cosimo” di Vittoria:

Portieri: Calvo, La Licata, Pontet.

Difensori: Denaro, Mallia, Messina, Mollica, Rallo, Rossi, Triolo.

Centrocampisti: Aldair, Cacciola, Cappello, Francofonte, Kondila, Margaritini, Palmisano.

Attaccanti: Arquin, Belluso, Idoyaga, Success, Susino, Vitelli.