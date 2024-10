Incendio in deposito di rifiuti, tre arresti a Licata

I carabinieri del Comando provinciale di Agrigento hanno eseguito tre arresti a carico dei presunti autori dell'incendio appiccato a gennaio del 2024 ai danni del deposito di rifiuti della società Omnia a Licata (AG). Il rogo causò forti disagi alla popolazione, che fu costretta a rimanere in casa per alcuni giorni a causa del rischio intossicazione connesso al fumo di materie plastiche - e non solo - che si produsse. I vigili del fuoco lavorarono a lungo per spegnere tutti i focolai.

I soggetti arrestati, accusati a vario titolo anche di furti e di un tentato omicidio hanno dai 29 ai 41 anni e sono originari di Licata e Ravanusa.

Il procuratore capo di Agrigento Giovanni Di Leo ha chiesto altre misure cautelari che potrebbero scattare nelle prossime ore.