Nel Messinese sette pasticcieri "raccontano" il panettone con le eccellenze siciliane

A Torrenova, nel Messinese, sette pasticcieri non solo siciliani hanno raccontato il panettone attraverso prodotti di eccellenza come le mandorle siciliane di Mazzarino e il cioccolato di Modica. Ospite d’onore della manifestazione il noto critico gastronomico Paolo Massobrio che, insieme ai Ceo dell’azienda Damiano e Ciomod, ha dialogato con i maestri pasticcieri presenti. A dare il meglio di sé 7 pasticcieri selezionati da Confapi Sicilia per la finale: La Bottechita Nueva di Santa Croce Camerina, Di Stefano Dolciaria di Raffadali, Caffè Adamo di Modica, Pasticceria Fraccaro (Castelfranco Veneto), Albertengo Panettoni di Torre San Giorgio-Cuneo- Ariston Dolci di Mazzarino e Casalindolci di Modica.