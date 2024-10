Scoperti e squestrati 200 grammi di cocaina a Crotone

Una volante della Polizia di Stato, che stava inseguendo un giovane, al volante di un'auto, che non si è fermato all'alt in un posto di blocco, è stata danneggiata a Reggio Calabria.

Il fatto è accaduto nel rione Ciccarello, periferia sud della città.

La pattuglia volante, impegnata nell'inseguimento della vettura condotta da un giovane che non si era fermato per essere sottoposto a un controllo, ha dovuto arrestare la propria corsa nei pressi della zona del quartiere dove risiedono numerose famiglie rom.

Contro la vettura della Polizia, infatti, sono stati lanciati numerosi oggetti al punto da costringere gli agenti a interrompere l'inseguimento consentendo così al giovane di fare perdere le proprie tracce. Non ci sono stati danni per gli agenti.

Avvertito il pm di turno, sono state avviate le indagini per risalire all'identità del soggetto e di chi lo ha aiutato a sfuggire al controllo della Polizia.

Indagini, attualmente a carico di ignoti, sono in corso per individuare i responsabili della detenzione.