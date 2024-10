Il Messina asfaltato al Partenio, l'Avellino vince con un punteggio tennistico ( 6-0)

L'Avellino a valanga sul Messina. I peloritani incassano una sconfitta da punteggio tennistico 6 - 0.Non ci sono attenuanti per i giallorossi di Modica che tornano in Sicilia con le pive nel sacco. I lupi sbloccano la gara dopo 19 minuti.Traversone di Cancellotti dalla destra, Krapikas sbaglia l'uscita e Sounas apparecchia in area per il numero 4: il primo tentativo è da dimenticare, Russo lo serve di tacco e il centrocampista non sbaglia sulla seconda conclusione. Al 24' i biancoverdi possono colpire in contropiede, ma Cancellotti sbaglia il passaggio e l'azione sfuma. Il laterale destro si fa perdonare immediatamente con una chiusura strepitosa su Luciani, pronto alla battuta a rete sul suggerimento di Petrungaro. Dall'angolo seguente girata di Petrungaro e grande parata di Iannarilli. Al 29' Enrici raddoppia. Il centrale raccoglie la sponda di Rigione dopo un corner e di testa insacca. Reazione dei giallorossi con un'iniziativa larga di Garofalo. Sul capovolgimento di fronte l'Avellino può calare il tris: D'Ausilio imbuca per Russo che si presenta davanti a Krapikas e scarica per la botta di Sounas, la difesa ospita chiude in extremis. L'undici di Modica prova a sorprendere Iannarilli con Rizzo, ma al 44' subisce anche la terza rete degli irpini. D'Ausilio confeziona il decimo assist stagionale, Russo ringrazia e da due passi non fallisce l'appuntamento col gol: 3-0 all'intervallo.

Biancolino non cambia interpreti ad inizio ripresa, l'allenatore conferma i protagonisti del primo tempo. L'Avellino arrotonda il punteggio nel secondo parziale andando a segno con Russo al 55' autore di una doppietta, ed ancora per due volte con Patierno, Per il Messina è notte fonda Al triplice fischio esulta il Partenio, i ragazzi di Biancolino conquistano la quinta vittoria di fila e fanno registrare il sesto risultato utile consecutivo. Il gruppo affronterà la trasferta di Trapani con il morale alle stelle.