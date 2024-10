Palermo, alla Libreria TanteStorie incontro con Roberto Alajmo e firmacopie del romanzo "Piano inclinato"

Appuntamento con Roberto Alajmo alla libreria TanteStorie di via Ariosto, a Palermo, per il romanzo "Piano inclinato", Sellerio Editore. L'incontro con Roberto Alajmo è stato organizzato da Giuseppe Castronovo, titolare della libreria.

"Ousma parte giovanissimo dal suo villaggio in Mali: come tanti anche lui, da solo, si mette alla ricerca di una vita migliore, o anche di una vita qualsiasi. Non è un pezzente, quando era bambino la famiglia era moderatamente agiata, poi con la morte del padre sono iniziate le sofferenze. C'entra la fame, certo, ma è la fame dello stomaco e insieme quella della speranza. Attraversa prima le insidie del deserto e poi quelle del mare, affronta la morte secca e la morte per acqua, con in mezzo l'orrore del carcere libico. Un naufragio lo spinge verso la sua nuova vita, in Sicilia, in Italia, nella vecchia Europa, che per lui rappresenta il Nuovo Mondo. Ousma non sa niente. Incontra uomini e donne, attraversa posti di polizia, uffici, ambulatori...