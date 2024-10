Acate, l'opposizione consiliare critica la manifestazione dedicata alla birra

Dopo le Giornate Fai e “Boncibum”, ovvero la riscoperta del centro storico di Acate, la promozione di vino, pane, olio e formaggio degli Iblei, il Castello dei Principi di Biscari si appresta ad accogliere il “popolo” degli estimatori della birre artigianali. Torna infatti “Birrocco” con l’edizione speciale che coincide con Halloween da giovedì 31 ottobre a sabato 2 novembre. Un evento fortemente voluto dalla Giunta acatese capeggiata dal sindaco Gianfranco Fidone e dall’assessore al Turismo Dafne Lantino.

Tre serate consecutive di musica dal vivo, arte, di “bionde”, preparate da sei birrifici che offriranno una selezione delle loro migliori creazioni. Il programma, che prevede anche la partecipazione dei “Grifoni di Biscari”, i tamburi che in poco tempo hanno acquistato notorietà in tutta la Sicilia, include anche la partecipazione di artisti di spicco e dj internazionali.

Ci sono dunque tutte le premesse per replicare il successo delle precedenti manifestazioni, ma con un vibrante documento l’opposizione consiliare ha criticato i tempi della kermesse: “ In questi giorni numerosi cittadini –hanno scritto Bongiorno, Castiglione, Leta e Pulichino - ci hanno manifestato il loro disappunto per la scelta da parte dell’Amministrazione di autorizzare lo svolgimento dell’evento “Birrocco Halloween Edition” l’1 e il 2 novembre, giornate dedicate a Ognissanti e alla Commemorazione dei Defunti. Come gruppo di minoranza condividiamo questo sentimento di indignazione e riteniamo inopportuno organizzare una simile manifestazione in giornate di raccoglimento, che dovrebbero essere riservate soltanto alla commemorazione e al ricordo di chi non c’è più.

“Questa scelta – per i quattro consiglieri - non rispetta le nostre radici e rischia di spezzare quel clima di spiritualità e di intima condivisione che dovrebbe invece essere custodito e valorizzato. Riteniamo quindi che eventi festosi come questo devono essere svolti in giorni diversi e in uno spazio più adatto, nel rispetto profondo di giornate intrise di particolare significato per l’intera nostra comunità acatese”.