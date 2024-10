L'imprenditore Giovanni Arena insignito da Mattarella Cavaliere del lavoro

Con grande orgoglio, il Gruppo Arena e la comunità imprenditoriale siciliana celebrano oggi un traguardo significativo. Giovanni Arena, Amministratore Delegato del Gruppo Arena e Presidente di Gruppo VéGé, è stato insignito dell’onorificenza di Cavaliere del Lavoro dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. La cerimonia ufficiale si è tenuta questa mattina, mercoledì 30 ottobre, alle ore 11:00 presso il Palazzo del Quirinale, dove il Capo dello Stato ha conferito il prestigioso riconoscimento ai 25 Cavalieri del Lavoro del 2024, scelti per il contributo straordinario al progresso economico e sociale del Paese.

Nato in Sicilia, Giovanni Arena rappresenta un punto di riferimento per il settore della grande distribuzione, portando avanti con passione, visione e determinazione l’attività di famiglia e contribuendo in modo significativo alla crescita economica e all’innovazione del settore in Sicilia e nel panorama nazionale. Da giovane manager, ha saputo valorizzare l’eredità familiare, trasformandola in una realtà imprenditoriale leader nella regione, con oltre 190 punti vendita, tra insegne Decò e SuperConveniente, e una rete che conta più di 3.500 dipendenti.

Arena si distingue non solo come imprenditore di successo, ma come promotore di innovazione, sostenibilità e sviluppo sociale, valori cardine dell'Ordine al Merito del Lavoro. Nominato Cavaliere del Lavoro il 2 giugno scorso, Arena ha dimostrato negli anni un impegno costante per il progresso del territorio e per l’eccellenza italiana nella grande distribuzione, mettendo a disposizione la sua esperienza anche come Consigliere di Banca d’Italia, filiale di Catania, e contribuendo attivamente allo sviluppo del Gruppo VéGé, di cui è Presidente nazionale.

L’Ordine al Merito del Lavoro è un onore riservato agli imprenditori che, per almeno vent’anni, hanno operato con responsabilità autonoma nel proprio settore, distinguendosi per l’impatto positivo sull’economia e la società italiana. Giovanni Arena si unisce così al prestigioso gruppo dei Cavalieri del Lavoro, una rete di leader che ha saputo fare dell’innovazione e dell’impegno etico i pilastri della propria attività.

Questo riconoscimento celebra non solo il traguardo professionale di Giovanni Arena, ma anche il contributo del Gruppo Arena alla Sicilia e al Made in Italy, in linea con una visione imprenditoriale fondata su tradizione e rinnovamento, sostenibilità e crescita.