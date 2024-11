La strada per Floridia un immondezzaio: nessuno ferma lo scempio

Non ci sono soluzioni immediate per fermare gli 'sporcaccioni' che non hanno il minimo rispetto dell' ambiente. Quello che accade sulla strada Statale 124 che collega Siracusa a Floridia, appare dai risultati, una questione a cui non si può mettere la parola stop al lancio dalle auto dei sacchetti dei rifiuti. E c'è pure anche chi di notte si ostina a scaricare materiale ingombrante. Avviene nel curvone del Ponte di Capocorso, con impunità per i responsabili. Ma a chi tocca il controllo della strada? Essendo una Statale toccherebbe all'Anas, ma potrebbe essere cura pure dell'ex Provincia, o con una conferenza dei servizi ai Comuni di Siracusa o Floridia. Per tentare di smaltire la spazzatura a Capocorso spesse volte nel pomeriggio i rifiuti vengono dati alle fiamme. Cosa serve per eliminare i rifiuti sulla Siracusa - Floridia? Non sarebbe il caso di piazzare una fotocamera? E di stangare, così, definitivamente gli 'sporcaccioni ?'