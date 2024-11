Modica Calcio, incidente stradale autonomo per 4 giocatori rossoblù alla vigilia della partita interna con il Real Siracusa

Quattro giocatori del Modica Calcio hanno dovuto fare ricorso alle cure dei medici del Pronto soccorso dell'ospedale Maggiore di Modica per un incidente autonomo verificatosi nella mattinata di ieri in contrada Caitina, nei pressi della rotatoria che si innesta sul viadotto Guerrieri. Si tratta di Mollica, Belluso, Cacciola (nella foto) e Maimone. Potrebbe essere a rischio la loro utilizzazione nella partita interna di domani, domenica, con il Real Siracusa Belvedere. Maimone è squalificato, e per gli altri tre sarà lo staff medico a valutare le loro condizioni in quanto hanno subito il classico colpo di frusta per l'impatto dell'auto sulla quale viaggiavano con il guardrail.