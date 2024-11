Sbarco di migranti a Pozzallo, 11 respingimenti alla frontiera

Qualche giorno fa, una motovedetta della Guardia Costiera, dopo aver effettuato il soccorso di 65 migranti in mare aperto, è giunta presso il porto di Pozzallo alle prime luci dell’alba. Dopo le preliminari operazioni sanitarie e di soccorso, gli stranieri sono stati trasferiti presso il locale Hotspot per le successive procedure di identificazione e fotosegnalamento.

Dopo gli approfonditi controlli amministrativi effettuati dall’Ufficio Immigrazione della Questura di Ragusa, 10 migranti sono stati raggiunti da un provvedimento di respingimento alla frontiera con ordine di lasciare il territorio nazionale entro 7 giorni mentre nei confronti di un cittadino egiziano, è stato emesso un provvedimento di respingimento alla frontiera con contestuale trattenimento presso il C.P.R. (Centro di Permanenza per il Rimpatrio) di Caltanissetta.