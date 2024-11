Catanzaro, Processo "Scirocco": assolti imputati in abbreviato

Sono stati tutti assolti gli imputati che avevano scelto di essere giudicati con rito abbreviato del processo, denominato "Scirocco", sui presunti illeciti nella gestione della depurazione.

La sentenza é stata emessa dal Gup di Catanzaro, Arianna Roccia.

Gli imputati assolti sono l'ingegnere Daniele Nisticò, difeso dall'avvocato Antonio Lomonaco, e Tommaso Agretto e Cannistrà Andrea, assistiti dall'avvocato Giovanni Merante, tutti ex dipendenti della "Mke", la società che gestisce la manutenzione ed i lavori sugli impianti di depurazione delle acque civili ed industriali e delle reti fognarie.

Il processo, scaturito da un'inchiesta della Dda di Catanzaro, ha riguardato, in particolare, i presunti illeciti nella gestione degli impianti di depurazione facenti capo al gruppo Minieri, che forniva le sue prestazioni, oltre che in Calabria, in Emilia-Romagna, Basilicata e Sicilia, gestendo oltre 500 impianti.