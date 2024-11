Lega, manifestazione a Serradifalco con Salvini in collegamento

Dalle ore 16.30 di oggi, a Serradifalco, in provincia di Caltanissetta, su iniziativa del senatore siciliano e commissario regionale, Nino Germanà, si terrà un evento dal titolo ''La Lega Sicilia incontra i cittadini''. ''Una grande iniziativa di ascolto e confronto con il territorio e oltre, insieme ai nostri rappresentanti nelle Istituzioni (deputati, consiglieri regionali, sindaci, assessori, consiglieri comunali) e dirigenti di partito'', dichiara Nino Germanà. ''La Lega al Governo ha già raggiunto importanti risultati per la Sicilia, e tanto altro ancora vogliamo fare per la nostra meravigliosa terra'', conclude Germanà. Previsto un collegamento con il leader della lega Matteo Salvini.