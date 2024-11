E' morto a Noto Arturo Ferruzzi: figlio del fondatore del Gruppo

A 84 anni è morto a Noto Arturo Ferruzzi, figlio di Serafino (fondatore dell'omonimo colosso agro-alimentare) e fratello di Alessandra, Franca e Idina.

Era noto per essere stato uno dei protagonisti della storia del Gruppo Ferruzzi.

Si è sentito male venerdì sera nella sua villa di Noto dove viveva con la moglie ed è deceduto durante il trasporto in ospedale. Nel 2001 aveva sposato Maria Cristina Busi, primo presidente donna di Confindustria Catania nonché proprietaria di alcuni stabilimenti di imbottigliamento della Coca Cola, che negli Anni 90 fu anche vicepresidente del gruppo Espresso.

Da qualche tempo, seguendo il business della moglie, Ferruzzi aveva spostato le sue attività in Sicilia. Lascia tre figli, Desideria, Massimiliano e Diletta, nati da un primo matrimonio. I funerali si terranno a Ravenna, nella basilica di San Francesco martedì 12 novembre alle ore 11.