Fincantiere, Tamajo: bene la costruzione di un traghetto, si pensi al secondo

"Oggi è un giorno significativo per il cantiere Fincantieri di Palermo e per l'intero comparto industriale siciliano. L'avvio della costruzione di un traghetto, rappresenta non solo un importante obiettivo raggiunto, ma anche una spinta decisiva per l'economia e l'occupazione nel territorio," Lo affermano Edy Tamajo, assessore regionale alle Attività Produttive, e il deputato regionale di Forza Italia, Gaspare Vitrano, presidente Commissione Attività Produttive all'Ars ."Questo progetto è il risultato di anni di sforzi e impegno da parte dei lavoratori e delle lavoratrici, e della sinergia tra Fincantieri e il governo Schifani. Ora ci auguriamo che venga dato il via libera per la costruzione di un secondo traghetto, consolidando ulteriormente l'eccellenza della nostra cantieristica," continuano Tamajo e Vitrano. I due esponenti sottolineano inoltre l'importanza del completamento del bacino di carenaggio da 150 mila tonnellate: "È un'infrastruttura strategica per il futuro del cantiere e per il potenziamento delle attività di costruzione e manutenzione navale a Palermo. È necessario accelerare i tempi e dare seguito agli impegni assunti per garantire nuove prospettive e stabilità occupazionale.""Continueremo a sostenere e vigilare su questi progetti per assicurare uno sviluppo sostenibile e duraturo nel settore, essenziale per il rilancio industriale della Sicilia,"concludono.