Delmastro a Reggio Calabria: "Il nuovo tribunale completato in 30 mesi"

"Si può dare un inizio certo dei lavori: a gennaio. Siamo tra fine e inizio anno. Sono 60 milioni di lavori rifinanziati. Abbiamo posto le migliori condizioni perché i 30 mesi possano essere rispettati avendo rifatto completamente il quadro dell enecessità, di ciò che manca, di ciò che nel tempo è venuto meno, delle sopravvenienze e delle nuove tecnologie. Un quadro che dia finalmente certezza alla stessa impresa che interviene e per non lasciare più un'opera incompiuta che era una ferita mortale e insanabile all'interno di questa città". Lo ha detto il sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro oggi a Reggio Calabria per un incontro in merito ai lavori per il completamento del nuovo palazzo di Giustizia.