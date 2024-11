Venti automobilisti intrappolati nel fango sulla Cassibile - Floridia

Ieri sera intorno alle 20, i Carabinieri della Stazione di Cassibile e della Tenenza di Floridia, hanno soccorso una ventina di automobilisti rimasti in panne a causa degli allagamenti creatisi in contrada Spinagallo, lungo la Strada Provinciale 12, tra Cassibile e Floridia, in conseguenza delle intense piogge del pomeriggio. Gli automobilisti sono stati accompagnati dai Carabinieri al vicino ippodromo, in attesa che l’acqua defluisse rendendo nuovamente percorribile la carreggiata. Sul posto sono stati impegnati anche i Vigili del Fuoco e la Polizia Municipale. A parte la paura, non ci sono stati feriti o gravi situazioni di pericolo. I Carabinieri della Sezione Radiomobile di Siracusa sono anche intervenuti questa notte intorno alle tre, alla Borgata, precisamente in via Fratelli Sollecito e Giovanni Vermexio, dove i Vigili del Fuoco erano già impegnati nel soccorso di una quindicina di persone che sono state evacuate dalle abitazioni a piano terra interessate dall’acqua che nella zona ha raggiunto anche il metro di altezza.