Trovato ad un controllo con un coltello a serramanico: denunciato a Siracusa

Alle ore 3.00 odierne, agenti delle Volanti, in servizio alla Questura di Siracusa, hanno denunciato un uomo di 33 anni per il reato di porto illegale di un coltello.

In specie, i poliziotti, in via Santi Amato, procedevano al controllo di un gruppo di persone tra le quali vi era il denunciato che, alla vista della Polizia, mal celava un palese nervosismo.

Effettuata un’accurata perquisizione personale, addosso al trentatreenne, veniva rinvenuto e sequestrato un coltello a serramanico che lo stesso occultava nella tasca dei pantaloni.