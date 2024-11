In casa gli trovano marijuana e hashish: finisce ai domiciliari a Pachino

Nell’ambito del quotidiano contrasto alla vendita ed al consumo di sostanze stupefacenti, effettuato dagli Uffici operativi della Polizia di Stato di Siracusa e dei Commissariati della provincia, nella giornata di ieri, agenti della Polizia di Stato, in servizio al Commissariato di Pachino, hanno arrestato un uomo di 40 anni per il reato di detenzione ai fini dello spaccio di sostanze stupefacenti.

In specie, gli investigatori del Commissariato pachinese, coadiuvati da un’unità cinofila della Questura di Catania, hanno effettuato una perquisizione domiciliare, a casa dell’arrestato, che consentiva di rinvenire e sequestrare oltre 126 grammi di sostanze stupefacenti (marijuana e hashish) già suddivise in dosi pronte per lo spaccio.

Il quarantenne, dopo le incombenze di legge e su disposizione dell’Autorità Giudiziaria competente, veniva posto ai domiciliari.