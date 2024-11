Favorirono latitanza presunto boss, 15 arresti a Cosenza e Bari

Quindici persone sono state arrestate con l'accusa di fare parte della rete di fiancheggiatori che hanno agevolato la latitanza di Leonardo Abbruzzese, ritenuto un elemento di spicco della omonima cosca di Lauropoli (Cosenza), arrestato a Bari il 6 novembre 2023, per il cui trasporto dalla Calabria alla Puglia era stata usata un'ambulanza riconducibile ad un'associazione del cosentino. Gli arresti sono stati eseguiti, in provincia di Cosenza e a Bari, dai carabinieri del Comando provinciale di Cosenza con il coordinamento della Dda di Catanzaro, in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip