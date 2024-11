Controlli del territorio ad Augusta, otto sanzionati

La Polizia di Stato, nella giornata di ieri, ha effettuato un servizio di controllo nella cittadina di Augusta, finalizzato alla prevenzione dei reati predatori ed al rispetto delle norme della circolazione stradale, identificando 148 persone e controllando 97 veicoli.

Nel corso dei servizi, svolti dagli agenti del locale Commissariato e del Reparto Prevenzione Crimine Sicilia Orientale di Catania, coadiuvati da personale della Polizia Locale, sono state elevate 8 sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada: 5 per mancata revisione del veicolo, 2 per mancanza di copertura assicurativa e 1 per mancato uso delle cinture di sicurezza.