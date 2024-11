Lentini, Margaret morta a 22 anni: "non poteva essere operata in quello studio"

"In questo studio si svolgeranno solo visite pre operatorie e controlli post intervento".

Era il 2009 quando in un'autocertificazione inviata alla Asl e al Comune di Roma uno dei titolari dello studio in via Cesare Pavese a Roma, zona Eur, assicurava che lì non si sarebbero fatti interventi ma solo verifiche prima e dopo gli interventi.

Ma proprio in quello studio dove "non si poteva operare", come appurato da indagini amministrative, fu sottoposta il 4 novembre scorso ad un intervento Margaret Spada, appena 22 anni. Lì iniziò a sentirsi male, come testimonierebbe un video girato dal fidanzato, per poi morire in ospedale. Nella stessa autocertificazione il titolare forniva tutti i suoi titoli accademici, oltre alla laurea in medicina a Padova e all'abilitazione a Verona anche una specializzazione in chirurgia plastica conseguita all'Università Cattolica di Rio de Janeiro in Brasile, dettaglio questo aggiunto a penna. Il figlio invece si è laureato in Romania.

Nel mare di carte che stanno emergendo dalle verifiche disposte anche dalla Regione viene fuori la storia travagliata dello studio che pure aveva tanti pazienti grazie anche ai social. Nel 2008 lo studio è oggetto di un provvedimento di chiusura perchè sprovvisto di autorizzazione e anche in questo caso, nelle controdeduzioni, il titolare sostiene che lo studio 'non è mai entrato in funzione', aggiunge comunque che aveva i requisiti per essere idoneo chiedendo l'archiviazione della pratica. E sottolinea: 'qui si svolgono solo le visite". E ancora: uno dei titolari dello studio in base ad accertamenti amministrativi svolti nel 2023 era privo di specializzazione e non poteva effettuare interventi di chirurgia estetica/plastica non a scopo ricostruttivo.

L'inchiesta in Procura a Roma dovrà tenere conto degli atti amministrativi anche in vista dell'audizione dei due medici, padre e figlio, titolari dello studio a cui si era rivolta la 22 enne. L'autopsia ha evidenziato che la morte è avvenuta in un "quadro generale compromesso" culminato con l'arresto cardiocircolatorio. Un decesso arrivato il 7 novembre dopo tre giorni di agonia. Ora gli esami tossicologici e istologici aiuteranno a capire cosa sia stato somministrato alla ragazza prima e dopo il malore mentre le analisi degli organi punteranno a chiarire l'esistenza di patologie cardiache e a verificare eventuali intolleranze alle sostanze utilizzate per l'anestesia.

Intanto Lentini, la città del Siracusano di Margaret, si prepara all'addio. I funerali sono stati fissati per domani alle 11, nell'ex Cattedrale, oggi chiesa Madre di Sant'Alfio. Il sindaco ha proclamato il lutto cittadino". "La città intende abbracciare la famiglia per una perdita drammatica che coinvolge la comunità di Lentini. Un abbraccio sentito e che va oltre i confini del comune", dice Alessandro Vinci, l'avvocato della famiglia di Margaret.