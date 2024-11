Caronte & Tourist, l'Ugl proclama lo sciopero per l'8 gennaio 2025

L'UGL Mare e Porti indice lo sciopero di 24 ore per il prossimo 8 gennaio 2025. "La nostra decisione di indire lo sciopero - dichiara Antonella Di Maio Coordinatrice in Sicilia UGL Mare e Porti - trova fondamento nella decisione aziendale di modificare l'organizzazione del lavoro poiché tale iniziativa comprometterebbe l'occupazione, cambierebbe la vita dei lavoratori e ridurrebbe gli standard qualitativi e sicurezza oggi raggiunti dall'azienda". "Invitiamo Caronte & Tourist Isole Minori - conclude Di Maio - a fornire, quindi informazioni all'utenza sugli eventuali disagi legati all'azione di sciopero nem contempo richiediamo alle Prefetture incontro urgente per la disamina delle problematiche occupazionali interessate".