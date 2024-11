Modica Innova. Professionisti, associazioni e amministratori a confronto sulla mobilità cittadina

Proposte sulla mobilità cittadina provenienti non solo da professionisti, ma, anche, da associazioni e da grandi e importanti aziende del territorio. La conferma arriva dall'assessore alla Mobilità urbana ed extraurbana, Antonio Drago, “Abbiamo concluso domenica tre intensi giorni dell’hackathon ‘Modica Innova’ - afferma Drago - Una platea così piena e così partecipe all’auditorium di piazza Matteotti, conferma che abbiamo avuto ragione nell’investire tempo e risorse in questo progetto di condivisione e di crescita. Stiamo sicuramente lavorando nella giusta direzione. Volevamo stimolare una cittadinanza attiva verso una tematica troppo spesso ignorata come la Mobilità. Oggi c'è bisogno di confrontarci e aprire un dialogo e per questo, come Amministrazione, vogliamo metterci in una posizione di ascolto. Abbiamo vinto come comunità perché all’Hackathon non hanno partecipato solo professionisti -ai quali va il mio più sentito ringraziamento- ma anche il mondo delle associazioni con Modiverso e Sprintaly. Ma voglio sottolineare soprattutto una presenza massiccia di grandi ed importanti aziende del territorio. Siamo pronti a raccogliere i frutti di ogni progetto proposto che creerà un impatto positivo e duraturo per il rispetto per l’ambiente e la qualità della vita, basato sulla concretezza e sulla fattibilità. L’hackathon si basava cittadinanza attiva, inclusione e innovazione e spirito di comunità per costruire una Modica ancora più inclusiva, innovativa e attenta alle reali esigenze. L’hackathon è la porta d’ingresso di un progetto destinato al futuro che, per la prima volta, ha unito professionisti e giovani studenti tra i 20 e i 45 anni, dai settori del design, tecnologia, marketing, del business e delle scienze umanistiche. E’ stato, come ho già detto, un atto di concreta collaborazione che rende Modica punto di riferimento per l'innovazione in Sicilia. Uno spazio dove le idee innovative sono emerse”.