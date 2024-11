Lotto, centrato un 9 a Saponara: vinti 20 mila euro

La Sicilia sorride con il 10eLotto. Nell’ultima estrazione, come riporta Agipronews, a Saponara, in provincia di Messina, centrato un 9 da 20mila euro. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 21,8 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 3,4 miliardi di euro dall’inizio del 2024. Lotto: in Sicilia vinti oltre 35mila euro

Sicilia in festa grazie al Lotto. Come riporta Agipronews, a Barcellona Pozzo di Gotto, in provincia di Messina, è stata centrata la vincita più alta del concorso: oltre 25mila euro con una quaterna Oro, tre terni Oro e un terno su tutte le ruote. Da segnalare anche oltre 10mila euro vinti a Cinisi, provincia di Palermo, con un terno e tre ambi sulla ruota di Palermo. L'ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per 3,7 milioni di euro, per un totale di 1,1 miliardi di euro da inizio 2024.