Controlli della polizia nel centro di Rosolini, identificate 109 persone

l fine di intensificare l’attività di prevenzione e controllo del territorio e per innalzare il livello di sicurezza percepita tra i cittadini rosolinesi, sono stati pianificati, in sede di Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, servizi straordinari di contrasto al degrado e all’illegalità diffusa che nell’ultimo periodo hanno destato clamore nell’opinione pubblica locale, che ha richiesto maggiore presenza delle forze di polizia sul territorio.

I servizi, diretti dal dirigente del Commissariato di Pachino Giuseppe Arena, sono stati effettuati dagli agenti della Polizia di Stato in servizio al Commissariato e al Reparto Prevenzione Crimine della Sicilia Orientale di Catania unitamente ai militari della Compagnia d’Intervento Operativo dei Carabinieri.

Il centro città di Rosolini e le zone periferiche sono state passate al setaccio con la predisposizione di numerosi posti di controllo con relative perquisizioni personali e domiciliari.

I dispositivi di controllo individuati secondo un’impostazione strategica seguiranno nei prossimi giorni.

In tale scenario operativo, nella giornata di ieri, sono state identificate 109 persone, controllati 61 veicoli ed elevate 7 sanzioni al Codice della Strada. 12 sono state le persone sottoposte agli obblighi controllate.