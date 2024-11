Il Kiwanis di Modica testimonial a Varese della nascita di un nuovo club

Il Kiwanis Club di Modica con la presidente Maria Zingale e una delegazione dei soci (vice Presidente Giuseppina Trovato, Francesca Fava e Samuel Macaluso del Key Club) ha partecipato, nella sua qualità di sponsor, alla nascita del nuovo Club della Divisione Lombardia Liguria, Kiwanis club Insubria a Varese, alla presenza del Governatore Distretto Italia San Marino, Stefano Farese e alla Trustee del Kiwanis International Maura Magni, già Past Governatore per gli anni 2019-21.

Il Kiwanis club di Modica è stato ambasciatore per un giorno della città del cioccolato portando storia, tradizione millenaria e un dolce di eccellenza rappresentate dalle pregiate tavolette anche a Varese.

Il neo Presidente del Kiwanis Club Insubria, Mirko Reto, ha illustrato le iniziative nuove e quelle future . Nel corso dell’incontro, alla presenza dei vertici nazionali del Kiwanis, non è mancata una riflessione comune sulla giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne che si può così sintetizzare: “ Il 25 di novembre deve essere tutti i giorni, non è sufficiente un giorno all’anno ma ogni giorno si deve parlare della violenza e di quelli che possono essere i comportamenti più corretti per evitare che si verifichino quei fatti di cronaca ai quali non vogliamo abituarci”