Palermo, due furti all'asilo di Acqua dei Corsari

I ladri per due volte in pochi giorni sono entrati nell'asilo La Malfa di via Cristodulo ad Acqua dei Corsari a Palermo. Sono stati rubati bottiglie di olio, detersivi. Il plesso è stato messo a soqquadro. Sono intervenuti gli agenti della scientifica per eseguire i rilievi e cercare tracce utili per risalire ai responsabili. L'asilo è rimasto chiuso per far fare una sanificazione dei locali. La scuola non ha ancora un sistema di video sorveglianza.