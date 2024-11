Al Comune di Savoca stabilizzati undici lavoratori ex Asu

Sono undici i lavoratori impegnati in attività socialmente utili (ex ASU) che il comune di Savoca ha stabilizzato a tempo indeterminato, ai sensi della legge regionale n.1/2024, procedendo con la sottoscrizione del contratto in data 27 novembre 2024, due operatori, otto operatori esperti e tre Istruttori che saranno alle dipendenze dell’Ente dal 31 dicembre 2024.

Con tale atto procede l’impegno dell’amministrazione rivolto al personale, per garantire l’efficacia e l’efficienza dell’operato comunale nell’espletamento dei servizi rivolti ai cittadini.

Dopo la ricontrattualizzione dei dipendenti comunali a 34 ore settimanali, l’avvio delle progressioni orizzontali e verticali ferme da anni, la Giunta capeggiata dal Sindaco Massimo Stracuzzi ha voluto portare avanti un iter importante, grazie anche alla fattiva collaborazione degli uffici e al supporto del Segretario Comunale che hanno espletato la procedura per rendere fattibile il raggiungimento dell’obiettivo.

“In tal modo si garantisce la dignità lavorativa per troppi anni mortificata, offrendo ai lavoratori ex ASU diritti che hanno atteso per quasi 30 anni – commenta il Sindaco – Ognuno di loro, nonostante il precariato, ha svolto servizi utili sia per la collettività che per l’amministrazione ed adesso si potrà continuare, in base alle rispettive mansioni, con la consapevolezza di essere parte integrante e sostanziale del Comune di Savoca”.

I lavoratori sono stati stabilizzati a 24 ore per la categoria degli operatori ed operatori esperti ed a 21 ore per gli istruttori.