Concorso per assistenti sociali a Monreale, in 73 ricorrono al Tar

Per 73 candidati la prova del concorso per 33 assistenti sociali al Comune di Monreale che si è svolta lo scorso 6 novembre è irregolare. Per questo assistiti dagli avvocati Francesco Leone e Simona Fell hanno presentato ricorso al Tar di Palermo per chiedere l'annullamento della selezione. Secondo gli aspiranti assistenti sociali tra le gravi criticità alla base del ricorso c'è la composizione della commissione non conforme poiché senza tecnici esperti nelle materie oggetto del concorso, come previsto dalla normativa vigente. Altro problema posto dai ricorrenti sono i quesiti ches arebbero fuori bando. E' contestata anche la mancanza di controllo sull'uso di dispositivi elettronici. "Con il ricorso - affermano gli avvocati Leone e Fell,- chiediamo l'annullamento della prova scritta e, di conseguenza, la revisione della procedura concorsuale, per tutelare i diritti dei candidati illegittimamente esclusi".