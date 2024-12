Calcio, prova del nove per il Modica nella "tana" dell'Avola

Il Modica Calcio si prepara alla delicata sfida contro l’Avola di Domenica. Alla rifinitura presente anche il patron Mattia Pitino per dare la carica ai propri ragazzi e per far sentire la vicinanza da parte della proprietà con la piena fiducia nel lavoro svolto.

Una gara, quella al “Meno Di Pasquale”, che mette di fronte due formazioni di alta classifica, con i padroni di casa che dovranno fare a meno degli ex Agodirin e Diop. Pasquale Ferrara, potrà contare sul proprio gruppo facendo a meno di Francofonte e Susino, infortunati, oltre a Maimone, squalificato.

Ecco i convocati per la gara di domenica, ore 15, stadio Meno di Pasquale di Avola:

Portieri: Calvo, La Licata, Pontet.

Difensori: Denaro, Mallia, Mollica, Rallo, Rossi, Triolo.

Centrocampisti: Aldair Neto, Cacciola, Incatasciato, Kondila, Messina, Palmisano, Schembari.

Attaccanti: Alecci, Arquin, Belluso, Cappello, Idoyaga, Vitelli.