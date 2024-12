Polo commerciale di Modica, Moncada: bene i lavori di notte

“Rilevo con grande soddisfazione che, nei giorni scorsi, è stato inaugurato, finalmente, un metodo diverso legato ai lavori pubblici: quello notturno”. Lo dice il presidente sezionale Confcommercio Modica, Giorgio Moncada (nella foto), facendo riferimento a quanto accaduto al polocommerciale. “In questa zona – continua Moncada – sono ripresi i lavori proprio nei giorni scorsi dopo varie interlocuzioni con l’assessore Antonio Drago (e quest’ultimo ha riconosciuto a noi la pressione per farli riprendere). Ho segnalato sia al sindaco che all’assessore al ramo l'importanza di proseguire i lavori ma allo stesso tempo ho fatto rilevare che commercialmente lo scorso fine settimana è stato un momento campale per le vendite coincidendo con l’ultimo venerdì di novembre e quindi legato al periodo del Black friday. Senza nessun clamore, conferenze e pompa magna, la nostra segnalazione è stata accolta e i lavori sono stati di giorno sospesi per continuare in notturna. Credo sia corretto darne merito a tutti, compreso ai lavoratori della ditta. Riteniamo che questo sia lo spirito giusto di "ascolto" anche per future concertazioni a vantaggio del mondo commerciale cittadino e, più in generale, dell’intera comunità”.