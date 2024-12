Stalla abusiva scoperta a Catania con due pony: erano da macellare

Una nuova stalla abusiva è stata scoperta dalla polizia di Stato in uno dei mirati controlli disposti dal Questore di Catania per contrastare il fenomeno della macellazione clandestina, del maltrattamento degli animali e delle corse clandestine.

Agenti del reparto a Cavallo hanno scovato la struttura nello storico rione San Cristoforo e denunciare un macellaio di 46 anni per maltrattamento etologico di due pony e detenzione di munizioni per fucile.

Le indagini erano state avviate dopo la scoperta di un discarica a cielo aperto dove, in alcuni fatiscenti manufatti edili, risultati totalmente abusivi, erano stati legati due piccoli pony. Grazie al controllo specialistico dei medici veterinari dell'Asp di Catania è stato possibile appurare come i cavalli fossero privi di microchip, segno della loro provenienza da un allevamento privo di codice aziendale, ovvero illegale. La visita medico-veterinaria ha permesso di constatare l'incompatibilità delle condizioni di vita dei cavalli con l'ambiente in cui sono stati trovati e, per questo motivo, è stato contestato il maltrattamento etologico. All'interno di questi spazi angusti, i poliziotti hanno rivenuto anche dei ganci in acciaio utilizzati, con ogni probabilità, per appendere gli animali da macellare e una mannaia. Tutti i segni riscontrati portano la polizia a ipotizzare che gli animali fossero pronti per essere macellati.

Il titolare, macellaio di professione, ha detto di aver acquistato i cavalli pochi giorni prima del controllo. Inoltre, durante le attività di controllo, i poliziotti hanno anche rivenuto decine di munizioni per fucile ed un giubbotto antiproiettile. Per questo motivo, l'uomo è stato denunciato anche per la detenzione di materie esplodenti.

Nell'ultimo anno, grazie alle analoghe attività svolte dalla Questura, in un contesto di ampio e attento monitoraggio, è stato possibile sequestrare decine di cavalli tenuti in pessime condizioni igienico-sanitarie, a tutela della salute e del benessere degli animali.