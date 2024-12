Modica, dalla Regione un milione e mezzo per ristrutturare la condotta idrica di Cafeo

E’ stato emesso oggi dall’Assessorato Regionale all’Energia, dipartimento Acque e Rifiuti, il decreto di finanziamento dei lavori di ristrutturazione della condotta di adduzione dalla sorgente Cafeo al serbatoio Costa del Diavolo in territorio di Modica. L’ammontare del finanziamento è di 1 milione e 500 mila euro. Esso servirà a sostituire la parte maggiormente ammalorata dell’infrastruttura la cui realizzazione risale alla fine degli anni ’60. Tutta la condotta misura 1750 metri e collega la sorgente Cafeo sul fiume Irminio, con il serbatoio Costa del Diavolo che si trova in Via Loreto per un dislivello di 490 metri. I lavori verranno realizzati dalla ditta Di Raimondo Costruzioni di Modica, cominceranno a breve, probabilmente entro la fine dell’anno, e avranno una durata non superiore ai 199 giorni. In tempo per scongiurare l’emergenza estiva. “Grazie a questi lavori – commenta l’onorevole Ignazio Abbate – verranno scongiurati ulteriori disagi a Modica, in particolare nei quartieri di Modica Alta, Dente e Modica Bassa dove i residenti hanno lamentato una cronica mancanza di acqua in particolare con l’arrivo della stagione calda. Non posso che essere soddisfatto nel vedere concretizzato il mio lavoro attraverso la concessione di questo finanziamento. Ringrazio l’Assessore Giorgio Belluardo con i suoi collaboratori dell’ufficio tecnico, che ha seguito personalmente insieme al sottoscritto la pratica, il finanziamento più cospicuo arrivato in Provincia ed uno dei più ingenti in Sicilia. Gli interventi verranno realizzati su una superfice di circa 450 metri, quella che versa nelle condizioni peggiori. Sono ulteriormente contento che l’appalto sia stato aggiudicato ad una ditta modicana, in questo modo i fondi resteranno nel territorio.”