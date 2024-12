Aeroporto di Catania, al via l'ampliamento della Vip Lounge Sac

Prosegue il percorso di sviluppo dell'Aeroporto di Catania con l'avvio dei lavori di ristrutturazione e ampliamento della VIP Lounge SAC, che rimarrà chiusa a partire dal 9 dicembre 2024 fino a maggio 2025. Questo intervento si inserisce nel più ampio piano strategico di sviluppo intrapreso dalla società di gestione, volto a migliorare l'esperienza dei passeggeri e a consolidare lo scalo come infrastruttura di eccellenza al servizio del territorio. Durante il periodo dei lavori, il servizio di Fast Track continuerà a essere disponibile per i passeggeri delle compagnie aeree che ne usufruiscono, garantendo un accesso prioritario ai controlli di sicurezza. Inoltre, i possessori della vip card potranno utilizzare la Sala ITA. Al termine degli interventi, la nuova VIP

Lounge SAC sarà completamente rinnovata e significativamente ampliata, passando dagli attuali 70 mq a 400 mq e con 200 nuove sedute complessive. Gli spazi saranno progettati per offrire un ambiente moderno, accogliente e funzionale, con aree dedicate al comfort, al relax e al benessere dei viaggiatori.

"Gli interventi di ristrutturazione e ampliamento della VIP Lounge SAC rappresentano un tassello fondamentale nel nostro piano di sviluppo, mirato a rendere lo scalo sempre più competitivo e attrattivo," ha dichiarato Nico Torrisi, Amministratore Delegato di SAC. "Investire in infrastrutture moderne e funzionali è una scelta strategica per migliorare l'esperienza dei passeggeri e consolidare il ruolo centrale che l'Aeroporto di Catania svolge come motore di crescita economica, turistica e sociale per la Sicilia". Questo progetto rappresenta un ulteriore passo avanti nel percorso di crescita e innovazione dell'Aeroporto di Catania, finalizzato a migliorare la qualità dei servizi offerti e a rispondere in maniera sempre più efficace alle esigenze di una clientela nazionale e internazionale.

La ristrutturazione della VIP Lounge SAC conferma l'impegno della SAC a investire nella modernizzazione delle infrastrutture aeroportuali, contribuendo allo sviluppo economico e sociale del territorio e rafforzando il ruolo dello scalo come porta d'accesso privilegiata alla Sicilia.