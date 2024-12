Caltanissetta, raccolti 70 mila chili di alimenti per il Banco

Il Gran Galà di Natale organizzato a Caltanissetta da Banco Alimentare della Sicilia ODV, ha ottenuto un risultato degno dei migliori fuochi d’artificio di Capodanno. La cena di raccolta fondi che si è svolta a Villa Isabella lo scorso venerdì 6 dicembre ha coinvolto cittadini, istituzioni, organizzazioni sindacali e il tessuto imprenditoriale nisseno. Tutti hanno contribuito al successo di questo evento, primo in assoluto, che ha permesso di conseguire un valore economico eccezionale dando a Banco Alimentare la possibilità di raccogliere e distribuire oltre 70.000 kg di alimenti a beneficio delle persone e delle famiglie fragili del territorio di Caltanissetta. Un vero brindisi alla solidarietà che ha rimesso al centro il tema della povertà alimentare.

Il coro gospel Seed of Faith ha impreziosito l’atmosfera del Galà organizzato con l’obiettivo di supportare la nuova Casa di Banco Alimentare della Sicilia inaugurata, il 23 novembre 2024, in via Di Santo Spirito 92 che assistere oltre 15.000 persone in difficoltà del territorio nisseno.

Il Presidente Pietro Maugeri e il Direttore Domenico Messina di Banco Alimentare della Sicilia hanno espresso tutta la loro gratitudine alle aziende e ai Compagni di Banco che hanno abbracciato la mission di Banco Alimentare. “Il nuovo magazzino è stato concepito come una Casa, un luogo di incontro per persone, aziende e comunità, dedicato a prendersi cura delle fragilità - hanno affermato insieme - e a sviluppare progetti significativi. Un posto in cui costruire bene comune. Il successo di questa cena di raccolta fondi dimostra che è il momento dei cambiamenti e che l’imprenditoria nissena ha un grande cuore”.

Gianfranco Caccamo, presidente di Ence, Ente Nisseno Cassa Edile, e portavoce del mondo produttivo, ha detto "che è impossibile pensare a uno sviluppo senza un rilancio sociale. Sostenere il terzo settore vuol dire sostenere tutto il territorio".

Tra le presenze istituzionali c’era anche Ignazio Manduca vicepresidente vicario Sicindustria, delegazione Caltanissetta, che si è impegnato a condividere questo invito con i suoi associati nella convinzione che “la cura del territorio è un dovere che ricade inevitabilmente sulle imprese che in quel territorio crescono e offrono lavoro e possibilità”.

“Sono felice di essere un Compagno di Banco - ha detto Ermanno Pasqualino, assessore alle Politiche Sociali del Comune di Caltanissetta e ospite del Galà di Natale -. La presenza di Banco Alimentare della Sicilia nel nostro territorio è un'esigenza, rappresenta una luce in un contesto di fragilità che ha bisogno di una rete forte e solidale”.