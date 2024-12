Agroalimentare: i panettoni Fiasconaro volano a New York

Dalla Sicilia alla conquista degli Stati Uniti: i panettoni Fiasconaro quest'anno saranno presenti a Washington, all'inaugurazione della nuova sede dell'Atlantic Council - il potente think tank americano che a settembre ha premiato la premier Giorgia Meloni -. I panettoni Fiasconaro saranno anche a New York, all'Holiday Party della UN Population Fund Agency, agenzia delle Nazioni Unite che si occupa delle donne e delle loro necessità in tutti i Paesi del mondo.

Gli States sono ormai a pieno titolo tra i settanta Paesi in cui Fiasconaro è presente con i suoi prodotti. L'azienda dolciaria siciliana ha raggiunto un fatturato di 34 milioni di euro, con un'incidenza dell'export vicina al 30%.

Tra i mercati strategici spiccano proprio gli Stati Uniti, dove il marchio ha iniziato il suo percorso nel 1998 con la partecipazione al Summer Fancy Food di New York, il più grande evento agroalimentare del continente americano. Oggi, dopo 25 anni, il mercato americano rappresenta una realtà consolidata, con un giro d'affari che nel 2023 ha rappresentato il 5% del totale del fatturato estero. A fine 2023, anno del settantesimo compleanno dell'azienda, i prodotti Fiasconaro hanno allietato la serata dei partecipanti al Christmas Party della Casa Bianca. Il panettone "Dolce Presepe" è stato esposto su un tavolino all'ingresso della residenza presidenziale, sotto il ritratto di una first lady. In quell'occasione, Nicola Fiasconaro ha invitato personalmente il presidente degli Stati Uniti a visitare la Sicilia.

"Grazie a Giosetta Capriati, ambasciatrice dell'azienda nel mondo, quest'anno i nostri panettoni saranno presenti a Washington, all'inaugurazione della nuova grande Sede dell'Atlantic Council", conferma Fiasconaro.

Il legame tra Fiasconaro e New York va oltre il business, e assume anche una valenza culturale. Tra le iniziative di maggior rilievo, spicca l'omaggio ad Arturo Di Modica, lo scultore ragusano noto per avere realizzato il Charging Bull di Wall Street, simbolo iconico di forza e prosperità. In memoria dell'artista, Fiasconaro ha realizzato una riproduzione in cioccolato della scultura. L'opera, presentata nel 2024 al Padiglione Italia del Summer Fancy Food di New York alla presenza del ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida, celebra il legame simbolico tra Italia e Stati Uniti.

"Questo progetto rende omaggio a un genio siciliano e a un'opera che incarna i valori di resilienza e speranza", afferma Nicola Fiasconaro.

La scultura in cioccolato è stata protagonista anche dell'80^ Columbus Day Parade a New York, dove è stata esposta dinanzi la sede della Columbus Fondation Lo scorso anno, nel corso di una cerimonia è stata donata ad Eric Leroy Adams, sindaco di New York, una targa in marmo realizzata a Castelbuono - il Comune in provincia di Palermo dove è nata l'azienda Fiasconaro - voluta dall'Associazione "Amici di Arturo Di Modica", con il supporto delle istituzioni, di Antonino La Spina, ex presidente dell'ITA di New York e Fabrizio Di Michele, console generale d'Italia a New York.

Recentemente l'azienda Fiasconaro ha fatto da raccordo con gli Stati Uniti per organizzare la visita a Gesso, piccola frazione di Messina, della first lady Jill Biden. Proprio da Gesso molti decenni fa sono partiti i bisnonni di Jill Biden per cercare fortuna oltreoceano.