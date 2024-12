Natale sicuro nel Catanese, 900 carabinieri mobilitati

Le festività natalizie, ormai già partite con la 1^ domenica d’Avvento, hanno dato il via al piano straordinario di controllo “Natale Sicuro”, come disposto dal Comando Provinciale Carabinieri di Catania, con l’obiettivo di garantire sicurezza a cittadini e turisti che, durante le vacanze natalizie, affluiranno nel capoluogo etneo e nella provincia. In tale contesto, sono coinvolti circa 900 militari distribuiti nelle 61 Stazioni Carabinieri, 2 Tenenze e 9 Compagnie presenti sul territorio, supportati da gazzelle; e motociclisti dei Nuclei Radiomobile, a cui si affiancano gli assetti della C.I.O. (Compagnia d’intervento Operativo) del 12° Reggimento Carabinieri “Sicilia” e dello Squadrone Eliportato “Cacciatori di Sicilia”, le squadre antiterrorismo delle “Aliquote di Primo Intervento (A.P.I.)”, i Carabinieri forestali e i militari del 12° Nucleo Carabinieri Elicotteri di Catania – Fontanarossa e dei Reparti specializzati dell’Arma (N.A.S. e N.I.L.), questi ultimi per verificare il rispetto delle norme nei settori ambientale, sicurezza sui luoghi di lavoro e filiera alimentare.