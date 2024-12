Rubano carta di credito, arrestati a Reggio Calabria grazie ad allert dopo acquisto

Icarabinieri hanno arrestato, nella frazione "Pellaro" di Reggio Calabria, due persone, con precedenti penali, con l'accusa di avere rubato, nello scorso mese di settembre, il portafogli di un corriere, che stava effettuando una consegna in un esercizio commerciale, utilizzando poi la carta di credito che vi era custodita per effettuare un acquisto.

I due arrestati, per i quali l'autorità giudiziaria ha disposto i domiciliari, sono accusati di furto aggravato ed utilizzo illecito di strumenti di pagamento.

Le indagini che hanno portato ai due arresti sono scattate nel momento in cui sul cellulare del titolare della carta di credito è arrivato il messaggio di allert per l'avvenuto acquisto effettuato illegalmente.

Dopo avere ricevuto il messaggio, infatti, il corriere ha segnalato il furto ai carabinieri.

Secondo la ricostruzione fornita dai militari, i due arrestati, approfittando dell'assenza del corriere, si erano introdotti nel suo furgone e si erano impossessati del borsello lasciato a bordo del veicolo, contenente il portafogli ed altri effetti personali.