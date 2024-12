Le spoglie di Santa Lucia sono in viaggio verso la Sicilia, dove il corpo della Martire siracusana atterrerà prima di pranzo all'aeroporto militare di Sigonella. La reliquia, come mostra la foto, è stata caricata su un'aereo bimotore dell'Aeronautica militare italiane, partito dall'aeroporto di Venezia. Santa Lucia poi verrà trasferito con un elicottero della polizia di Stato a Siracusa. L'arrivo è previsto per le 16.

