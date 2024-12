Modica, raid vandalico in centro: auto danneggiate in via Vittorio Veneto

Auto danneggiate con specchietti rotti e carrozzeria sfregiata in via Vittorio Veneto, a Modica, nella notte di sabato. Brutta sorpresa per i proprietari delle vetture parcheggiate nella zona prese di mira da vandali che hanno agito in maniera "scientifica" creando l'ennesimo allarme tra i residenti che, più volte, hanno segnalato la presenza di gruppi di giovani che, nel fine settimana, non si limitano a schiamazzi notturni ma, di frequente, passano ai danneggiamenti delle auto in sosta. Più volte è stata chiesta una maggiore presenza delle forze dell'ordine ma, a quanto pare, i controlli sporadici non servono a dissuadere queste bande di giovani criminali che entrano in azione il sabato notte e la domenica sera. E' necessario prendere provvedimenti immediati per ridare serenità ai residenti.