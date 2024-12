Tamponamento a catena sulla Catania - Siracusa allo svincolo di Priolo

Tamponamento a catena questa mattina sull'autostrada Catania - Siracusa. L'incidente che ha coinvolto diversi veicoli, è accaduto all'altezza dello svincolo di Priolo Sud. Un mezzo pesante che viaggiava in direzione di marcia Siracusa, è stato tamponato da una Toyota. La brusca frenata dell'utilitaria ha innescato una reazione a catena.coinvolgendo altri veicoli. Sul posto è intervenuta la Polastrada per accertare la dinamica dell'incidente. Fortunatamente non risultano persone ferite.